Σοκαριστικό είναι το βίντεο που αναπαράγεται από ουκρανικά ΜΜΕ φέρεται να δείχνει μια ρωσική οβίδα να «σκάει» δίπλα από ανθρώπους που περιμένουν σε ουρά για ένα σούπερ μάρκετ, στην πόλη Χάρκοβο.

Σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στο βίντεο, το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες στη δοκιμαζόμενη πόλη.

Τουλάχιστον 260 άμαχοι σκοτώθηκαν στις μάχες στο Χάρκοβο (βορειοανατολική Ουκρανία) αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 14 παιδιά, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, που δημοσιοποίησαν νεότερα δεδομένα χθες βράδυ.

Η πόλη, με πληθυσμό 1,5 εκατ. κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από ρωσικά στρατεύματα.

Το Χάρκοβο συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς από το ρωσικό πυροβολικό και αρκετές πολυκατοικίες και άλλα κτίρια χτυπήθηκαν και πήραν φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Είναι αδύνατον να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022