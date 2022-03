Χθες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως μέχρι και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 97 παιδιά από την ρώσικη εισβολή στην χώρα.

Την ίδια ώρα συγκλονιστικές είναι οι ιστορίες από το μέτωπο του πολέμου με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά που βίωσαν με το χειρότερο τρόπο τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

Δύο τέτοιες ιστορίες έχουν πρωταγωνίστριες δύο μικρά κορίτσια. Την εννιάχρονη Σάρα που έχασε το αριστερό της χέρι κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Χοστομέλ και την εννιάχρονη που απαθανατίστηκε με δεμένη την κοτσίδα με τα χρώματα της Ουκρανίας. Στο στόμα της έχει ένα γλειφιτζούρι και στα χέρια της κρατάει ένα αυτόματο όπλο. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει γίνει viral ενώ την ανήρτησε και ο πρόεδρος του ΕΛΚ Ντόναλντ Τουσκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ελπίζω ότι δεν ήθελαν να μου κάνουν κακό

«Eλπίζω ότι δεν είχαν σκοπό να μου κάνουν κακό»: Τα σπαραχτικά αυτά λόγια της εννιάχρονης Ουκρανής από το νοσοκομείο στο Ιρπίν, όπου αναρρώνει, δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Η μικρή Σάσα είχε εγκαταλείψει με τους γονείς της το σπίτι τους στο Χοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, για να γλιτώσουν από τις βόμβες του Πούτιν.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, δέχτηκε ρωσικές οβίδες. ό τα ρωσικά πυρά σκοτώθηκε ο πατέρας της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το μεγαλύτερο μέρος του αριστερού της χεριού, αλλά τώρα η μικρούλα αναρρώνει. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι γιατροί που την χειρούργησαν, δεν είχαν άλλη επιλογή.

«Δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν οι Ρώσοι. Ελπίζω να ήταν ατύχημα και να μην ήθελαν να μου κάνουν κακό. Όταν μας χτύπησαν, βγήκα από το αυτοκίνητο κι έτρεξα πίσω από την αδερφή μου. Η μαμά μου έπεσε από πάνω μου. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος. Αλλά ευτυχώς η μητέρα μου δεν ήταν νεκρή, απλώς έσπευσε να με προστατεύσει από τους πυροβολισμούς. Τότε έχασα τις αισθήσεις μου. Κάποιος με μετέφερε σε ένα κελάρι. Μου έδωσαν φάρμακα εκεί. Και μετά κάποιοι με μετέφεραν με μια πετσέτα στο νοσοκομείο», δήλωσε στους δημοσιογράφους μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου και νοσηλεύεται.

Στο νοσοκομείο του Ιρπίν, «Bucha», ο αγγειοχειρουργός δρ. Βλαντισλάβ Γκορμπόβετς ήταν αυτός που πρώτος διαπίστωσε ότι, λόγω της γάγγραινας, έπρεπε να ακρωτηριάσει το αριστερό της χέρι πάνω από τον αγκώνα. «Διαφορετικά, η Σάσα θα είχε πεθάνει», όπως λέει.

Η ιστορία του κοριτσιού με το γλειφιτζούρι και το όπλο

Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Φεβρουαρίου 2021. Δύο μέρες πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ένας πατέρας απαθανάτισε την εννιάχρονη κόρη του να τρώει ένα γλειφιτζούρι και να κάθεται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο κρατώντας στα χέρια της ένα αυτόματο όπλο.

Την ίδια μέρα ο άνδρας δημοσίευσε τη συγκεκριμένη φωτογραφία μαζί με άλλες που είχε τραβήξει σε κάποιες ξένες φωτογραφικές ομάδες στο Facebook. Όπου υπήρχαν διαχειριστές Ρώσοι οι φωτογραφέις απαγορεύτηκαν και κατέβηκαν. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Τελικά η φωτογραφία παρέμεινε σε μία μόνο ομάδα και κατάφερε να γίνει viral. Μάλιστα την ανήρτησε ακόμα και ο πρόεδρος του ΕΛΚ Ντόναλντ Τουσκ συνοδεύοντάς την με την ακόλουθη λεζάντα: Kαι μην της πείτε παρακαλώ ότι αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία θα κόστιζαν ακριβά στην Ευρώπη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα – φωτογράφου της εννιάχρονης

Με λένε Αλεξέι, έχω μια γυναίκα και τρία παιδιά. Πριν από τον πόλεμο εργαζόμουν ως μηχανικός σε μια εταιρεία του Κιέβου. Ζούσα στο δικό μου σπίτι σε μια μικρή πόλη κοντά στο Κίεβο. Η φωτογραφία είναι το χόμπι μου. Εκανα μαθήματα φωτογραφία σε μια σχολή τέχνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τον πόλεμο, η νευρική ένταση ήταν πολύ μεγάλη. Η Δύση και οι Υπηρεσίες Πληροφοριών μας έλεγαν για τον πόλεμο ότι είναι αναπόφευκτος, αλλά εμείς δεν το πιστεύαμε. Την ίδια ώρα, η Δύση εξέφραζε την ανησυχία της αλλά δεν προχωρούσε σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Αποφάσισα να βγάλω μερικές φωτογραφίες που ίσως τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στον πόλεμο που έρχεται. Για το πώς μπορεί να μοιάζει η Ουκρανία στο εγγύς μέλλον. Τη φωτογραφία που βλέπετε την τράβηξα στις 22/02/2020 δηλαδή 2 μέρες πριν από τον πόλεμο. Αυτή είναι μια φωτογραφία της κόρης μου με ένα γλυκό και ένα όπλο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Το όπλο είναι δικό μου, η κόρη μου δεν ξέρει να πυροβολήσει. Είναι 9 χρονών. Φυσικά, το όπλο δεν είναι γεμισμένο με σφαίρες στη διάρκεια της φωτογράφισης.

Την ίδια μέρα δημοσίευσα τη φωτογραφία σε κάποιες ξένες φωτογραφικές ομάδες στο Facebook. Εκεί που ήταν διαχειριστές Ρώσοι, αμέσως τις απαγόρευσαν και τις κατέβασαν. Σε άλλες, η αντίδραση ήταν επίσης αμφιλεγόμενη. Πολλοί άνθρωποι επέκριναν την εικόνα ενός παιδιού με όπλο. Τελικά η φωτογραφία παρέμεινε μόνο σε μια σελίδα, μίας ομάδας.. Και τη μεθεπόμενη ημέρα, χωρίς κήρυξη πολέμου, στις 4 τα ξημερώματα, ο Πούτιν μας επιτέθηκε.

Τη δεύτερη μέρα του πολέμου, Ρώσσοι αλεξιπτωτιστές άρχισαν να φθάνουν κοντά στο Κίεβο και υπήρχε κίνδυνος να καταλάβουν την πόλη μας. Σπεύσαμε στα δυτικά της Ουκρανίας σε φίλους.

Γράφτηκα για κατάταξη στον στρατό, αλλά δεν με έχουν καλέσει ακόμα γιατί έχουμε μεγάλες ουρές. Και όσοι έχουν στρατιωτική πείρα κατατάσσονται πρώτοι. Πριν από λίγες μέρες δημοσίευσα μία από αυτές τις φωτογραφίες σε μια ουκρανική ομάδα στο Facebook, για όσους έχουν για χομπι την καλλιέργεια κάκτων. Και, αναπάντεχα, έγινε viral και έγινε meme. Στη συνέχεια αυτή η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τον Donald Tusk (σε ευχαριστώ, Donald! ), σε tweet του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022