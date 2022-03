Καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για έκτη ημέρα από τη ρωσική εισβολή οι εικόνες που έρχονται από τις περιοχές που πλήττονται είναι ολοένα και πιο σοκαριστικές.

Το δίκτυο ενημέρωσης της ανατολικής Ευρώπης, NEXTA, δημοσίευσε μια φωτογραφία που συγκινεί. Αρκετά παιδιά -ίσως από ορφανοτροφείο- βρίσκονται με τρεις γυναίκες σε ένα υπόγειο στην Ουκρανία προσπαθώντας να προστατευτούν από τις βόμβες. Η μια γυναίκα προσπαθεί να κοιμήσει τα βρέφη, ενώ οι άλλες δύο μιλούν στα μεγάλυτερα παιδιά.

This is what a quiet hour looks like for #Ukrainian children. The “liberators” did their best. pic.twitter.com/ymxVKs6a3Q

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022