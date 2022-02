Ενώ οι εκπρόσωποι Κιέβου και Μόσχας κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσων, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με τραγικό απολογισμό δεκάδες νεκρούς.

Προσοχή! Σκληρά βίντεο

🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵

Consequences of the attack by invaders in #Kharkiv 🇺🇦 P.S; The missile wasn’t grad. It is BM-30 Smerch multiple rocket launcher that is tool of war crime. https://t.co/agEb3MMWvy pic.twitter.com/OtpAMVm2gu — Alixander🇺🇦 (@StJavelinUkr) February 28, 2022

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Σκηνές τρόμου και θλίψης στο Χάρκοβο που σύμφωνα με ουκρανικά Μέσα δέχθηκε εκ νέου τα πυρά των Ρώσων σκορπώντας τον θάνατο σε δεκάδες αμάχους.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν τον όλεθρο, την καταστροφή με εικόνες σκληρές που αποτυπώνουν δεκάδες νεκρούς ανθρώπους σε δρόμους και σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βομβαρδισμοί που έγιναν σε εμπορικό πολυκατάστημα σκότωσαν πολίτες που είχαν βγει από τα καταφύγια για να πάρουν προμήθειες!

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο) σήμερα το πρωί, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.