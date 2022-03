Περιοχές όπου ζουν άμαχοι στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, επλήγησαν από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η ουκρανική άμυνα κατάφερε να «τραβήξει» τις σαφώς υπέρτερες ρωσικές δυνάμεις στα περίχωρα και μέσα στις πόλεις, ακυρώνοντας πολλά από τα πλεονεκτήματα που είχαν οι Ρώσοι.

Ο χρόνος που κερδίζουν οι δυνάμεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα έλεγε κανείς ότι λειτουργούν υπέρ του σε πολιτικό επίπεδο, προκαλούν ωστόσο ένα τεράστιο δίλημμα, τόσο στον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, όσο και στους δυτικούς συμμάχους του: Να συνεχίσουν τον ένοπλο αγώνα με τον κίνδυνο να χαθούν χιλιάδες ζωές αμάχων λόγω της έλλειψης βασικών αγαθών, ή να παραδοθούν και να επιδιώξουν μία συμφωνία με τον Πούτιν, με βάση τους όρους που ο Ρώσος πρόεδρος έχει θέσει;

Βομβαρδισμοί στο Ντινίπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, νωρίς το πρωί βομβαρδίστηκαν «παιδικός σταθμός», «πολυκατοικία», καθώς και διώροφη «βιοτεχνία υποδημάτων», που έχει πάρει φωτιά. «Ένας άνθρωπος είναι νεκρός».

Η πόλη αυτή παρέμενε μέχρι σήμερα –συγκριτικά– αλώβητη από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μια υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων στις πόλεις Λουτσκ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ στην Ουκρανία και τις κατέστησε μη επιχειρησιακές, ανακοίνωσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει περισσότερες από 3.210 στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμό της Ουκρανίας.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.

Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022