Πόλεμος – Ουκρανία: Τι είπε ο δήμαρχος της Οκτίρκα – Τι είναι και πώς δρα αυτή η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα

Πίο αναλυτικά, ο δήμαρχος της Οκτίρκα είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν θερμοβαρική βόμβα.

Όπως αναφέρει και ο Independent του Κιέβου, o Πάβλο Κουζμένκο δήλωσε ότι «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστή ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, η οποία προκαλεί εκρήξεις που επιφέρουν τεράστιες θερμοκρασίες».

Οι προειδοποειήσεις της Δύσης για τα θερμοβαρικά βλήματα του Πούτιν

Σε δραματικές προειδοποίησεις προχώρησαν τις περασμένες ημέρες αξιωματούχοι της Δύσης αναφερόμενοι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως ανέφεραν σε περίπτωση που η επιχείρηση του ρωσικού στρατού αποτύχει τότε η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποίησει ακόμα και υπερόπλα που εξαϋλώνουν ανθρώπινα σώματα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα καταφύγει στη λύση της χρήσης θερμοβαρικών βλημάτων. Τα εμπρηστικά και θερμοβαρικά βλήματα χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς στρατούς του κόσμου. Τα ρωσικά βαρέα φλογοβόλα οπλικά συστήματα TOS-1 Buratino και TOS-1A Solntsepyok είναι μερικά από τα πιο τρομακτικά όπλα στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους είναι η υψηλή θερμοκρασία και η υψηλή πτώση πίεσης. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση το ωστικό κύμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό διότι το βλήμα φτάνοντας στον στόχο εκρήγνυται από ένα μικρό γέμισμα και ψεκάζει εύφλεκτα υλικά σε έκταση μερικών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Αργότερα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αυτό το σύννεφο θα αναφλεγεί με τη χρήση ενός δεύτερου πυροκροτητή.

Η πίεση στην περιοχή της έκρηξης αρχικά αυξάνεται απότομα και στη συνέχεια πέφτει. Το εύφλεκτο μείγμα διεισδύει πιο εύκολα σε περιοχές που δεν είναι προσπελάσιμες σε βλήματα γενικής χρήσης.

Τα εμπρηστικά και θερμοβαρικά βλήματα έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε τοπικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και από τους Αμερικανούς στο Αφγανιστάν το 2017.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Η αποτελεσματικότητα των εμπρηστικών και θερμοβαρικών βλημάτων εξαρτάται αρκετά από τις καιρικές συνθήκες – δηλαδή όταν βρέχει, φυσάει ή χιονίζει έντονα, ένα νέφος αερολύματος διασκορπίζεται πιο δύσκολα και, κατά συνέπεια, μειώνεται το εύρος της πληγείσας περιοχής. Σημειώνεται πως τα θερμοβαρικά βλήματα είναι από τα πιο ισχυρά μη πυρηνικά όπλα που έχουν αναπτυχθεί ποτέ.

Τα θερμοβαρικά όπλα αναπτύχθηκαν τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1960. Τον Σεπτέμβριο του 2007, η Ρωσία πυροδότησε το μεγαλύτερο θερμοβαρικό όπλο που κατασκευάστηκε ποτέ, το οποίο προκάλεσε έκρηξη ισοδύναμη με 39,9 τόνους. Σημειώνεται πως η αμερικανική έκδοση του όπλου φέρεται να κοστίζει πάνω από 16 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

UKRAINE @OKHTYRKA on fire again after russians used another vacuum bomb outlawed by the Geneva Protocol, targeting civilians. #putinsCrimes #russoukrainianwar #putin #Ukraine #putinwar #putinIsaWarCriminal #war #warinukraine #russia #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/v7653Frrgp

Oil depot in Okhtyrka, Sumy region (northern Ukraine) was destroyed by a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb. Its use is prohibited by Geneva Convention. #StopRussia #StandingWithUkraine pic.twitter.com/6FSxLIVT3x

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2022