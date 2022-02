Συνεχίζεται η ρωσική προέλαση, με νέες εκρήξεις να σημειώνονται στην ανατολική πλευρά του Κιέβου. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ισχυρές εκρήξεις, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να ηχούν και σειρήνες πολέμου.

Οι κάτοικοι ζουν υπό ένα συνεχιζόμενο καθεστώς τρόμου αγωνιώντας για το κάθε λεπτό ενώ τρέχουν σε καταφύγια για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς.

Η μεγέθυνση της απειλής αποτυπώνεται σε νέα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την ένταση των εκρήξεων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv. pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022