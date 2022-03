Κύματα προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις βόμβες του Πούτιν, όπως γράφει χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα «Liberation».

Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν λυσσαλέα ουκρανικές πόλεις με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το μαρτύριο των ανθρώπων που βιώνουν στο πετσί τους τις επεκτατικές βλέψεις του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Xθές έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών η πόλη Σούμι. Η εικόνα του τραυματισμένου από τα ρωσικά παιδιού σοκάρει.

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02

Η ανθρωπιστική κρίση μπορεί μόνο να χειροτερέψει. Προς τα που μπορεί να βρει ασφαλή έξοδο ο άμαχος πληθυσμός; Προς τα αριστερά; Προς τα δεξιά; Να περιμένει τη νύχτα; Να προτιμήσει τους δρόμους ή να πάει από τα χωράφια;

Οι γυναίκες παίρνουν μαζί τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα κατοικίδια, τις προσωπικές αναμνήσεις και εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει αδιακρίτως , αποφασισμένος να τιμωρήσει την Ουκρανία για την απροσδόκητη αντίστασή της.

Δεν αφήνει τους πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, ούτε τους προειδοποιεί για πλήγματα ρουκετών, όλμων, πυροβόλων, drones ή μαχητικών αεροπλάνων. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Ουκρανοί βιώνουν ήδη την προσφυγιά, η έξοδος των Ουκρανών μόλις άρχισε.

IAEA says it has received reports of artillery shells damaging a nuclear research facility in Ukraine’s besieged second city Kharkiv.

No increase in radiation levels have been reported at the sitehttps://t.co/gs6pbTwH1M pic.twitter.com/ZdBXVPDBdS

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022