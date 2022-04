Σοκ προκαλούν οι εικόνες με εκατοντάδες πτώματα αμάχων στην πόλη Μπούτσα λίγο έξω από το Κίεβο. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας καταγγέλλονται για βαρβαρότητες.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για προβοκάτσια, με τον Ουκρανό πρόεδρο όμως να μιλά για γενοκτονία, τη Δύση να προειδοποιεί με νέες κυρώσεις και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να προαναγγέλλει ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα.

Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική εισαγγελία, εντοπίστηκαν 410 πτώματα στη Μπούτσα και άλλες πόλεις γύρω από το Κίεβο και ερευνά τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία.

Σοκαρισμένος από τις εικόνες νεκρών πολιτών δήλωσε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έκανε λόγο για μία «ανεξάρτητη έρευνα, που πρέπει να οδηγήσει στη λογοδοσία των υπευθύνων».

Για «σοβαρά ερωτηματικά» και την «πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου» έκανε λόγο και η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έκανε νέο διάγγελμα τη νύχτα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητήσει αύριο Τρίτη «για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Μπούτσα και σε άλλες κατεχόμενες πόλεις» της χώρας του, όπου εκατοντάδες άμαχοι πυροβολήθηκαν. Ο ίδιος ζήτησε να «θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν» όσοι ευθύνονται.

Το Κρεμλίνο πάντως επιμένει να απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκηνοθετημένη παράσταση, όπως και με το μαιευτήριο στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις». Ισχυρίζεται μάλιστα, μεταξύ άλλων, ότι «οι νεκροί στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ουκρανία δεν έχουν νεκρική ακαμψία, ούτε διακρίνεται αίμα στις πληγές τους».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα είναι «άλλη μια προβοκάτσια» και σε ανακοίνωσή του διευκρινίζει πως όλες οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες είχαν φύγει από την πόλη Μπούτσα στις 30 Μαρτίου. Προσθέτει ακόμα ότι «στις 31 Μαρτίου, ο δήμαρχος της Μπούτσα Ανατόλι Φεντόρουκ επιβεβαίωσε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι δεν υπήρχαν Ρώσοι στρατιώτες στην πόλη αλλά δεν ανέφερε καν ότι είχαν πυροβοληθεί ντόπιοι στους δρόμους, με τα χέρια τους δεμένα. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι όλες οι αποκαλούμενες αποδείξεις εγκλημάτων στην Μπούτσα εμφανίστηκαν μόνο την τέταρτη ημέρα, όταν οι αξιωματικοί της SBU (Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας) και εκπρόσωποι της ουκρανικής τηλεόρασης έφτασαν στην πόλη».

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022