Δραματικό μήνυμα έστειλε η η κυβέρνηση στην Ουκρανία προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος εξαιτίας του οποίου πεθαίνουν καθημερινά δεκάδες παιδιά.

Όπως ανέφερε απεσταλμένος του Open, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» τη Δευτέρα σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κτιριακό συγκρότημα, στο οποίο έμεναν πολλές οικογένειες, στην πόλη Σούμι. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 18 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και αρκετά παιδιά.

Η ουκρανική κυβέρνηση, με αφορμή την πιο πρόσφατη βομβιστική επίθεση, απηύθυνε δραματική έκκληση με όλη τη δύναμη της ψυχής της να πειστούν οι ξένες κυβερνήσεις και να κάνουν κάτι με τρόπο δραστικό. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες νεκρών παιδιών, παρουσιάζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.

There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022