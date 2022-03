Αργά τη νύχτα η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν με επιτυχία οι πρώτοι άμαχοι από την πόλη Σούμι, καθώς μία οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην πόλη Πολτάβα.

Με το Κίεβο να βρίσκεται υπό στενή πολιορκία και την απειλή μίας επίθεσης ανά πάσα στιγμή, και ενώ συμπληρώνονται σήμερα δύο εβδομάδες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το κόστος που αρχίζουν να πληρώνουν κυρίως οι δύο χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο – η επιτιθέμενη και η αμυνόμενη – αλλά και η Ευρώπη και η παγκόσμια οικονομία, οδηγούν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: ή συμφωνία το συντομότερο για ειρήνη, ή συνέχιση των συγκρούσεων, με τραγικές επιπτώσεις, ενδεχομένως και μία κλιμάκωση χωρίς όρια.

Ωστόσο είναι σαφές πλέον ότι η Ουκρανία μένει στρατιωτικά, με εξαίρεση μία μικρή βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες, μόνη της απέναντι στη Ρωσία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει όλο και πιο άγριες κυρώσεις για την οικονομία της, ειδικά μετά το εμπάργκο που αποφάσισαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί τα δυσμενή δεδομένα και απευθύνει πρόταση στη Μόσχα για συμβιβασμό, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο για την εξεύρεση μία διπλωματικής λύσης.

Το μόνο βέβαιο καλό νέο της ημέρας, η έναρξη μίας νέας εκεχειρίας, που ανακοίνωσε η ρωσική ηγεσία για τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για την απομάκρυνση των αμάχων από πόλεις που δέχονται επιθέσεις, όπως το Χάρκοβο, το Κίεβο, η Μαριούπολη και άλλες. Η Μόσχα απαίτησε να υπάρξει ουκρανική επιβεβαίωση γι’ αυτή την κίνηση.

Αργά τη νύχτα πάντως οι ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν με επιτυχία οι πρώτοι άμαχοι από την πόλη Σούμι, καθώς μία οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην πόλη Πολτάβα.

Χωρίς πολωνική βοήθεια το Κίεβο

Η νέα άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν ουσιαστική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, περιορίζει πλέον σημαντικά την αμυντική ικανότητα της χώρας, η οποία βρίσκεται στο έλεος της ρωσικής επέλασης, έστω κι αν αυτή γίνεται προκαλώντας τεράστιες απώλειες για τη Μόσχα και τον Πούτιν, σε πολλά επίπεδα, στρατιωτικά, οικονομικά και άλλα.

Η Ουάσιγκτον απέρριψε τη νύχτα την προσφορά της Βαρσοβίας να διαθέσει και τα 33 πολεμικά της αεροσκάφη (τύπου MiG-29) στη μάχη κατά της Ρωσίας, αλλά μέσω ΝΑΤΟ και ΗΠΑ και όχι απευθείας στην ουκρανική κυβέρνηση. Η κίνηση χαρακτηρίστηκε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, «μη βιώσιμη» και θα ήγειρε, όπως είπε «σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO». Στην πραγματικότητα ο Κίρμπι επανέλαβε για μία ακόμα φορά την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπάρξει απευθείας στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ με την Ρωσία, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ενεργοποιούσε τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και αφετέρου διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα ακολουθούσαν όλες οι χώρες του Συμφώνου αυτή την επιλογή.

Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν δύο μπαταρίες πυραύλων Patriot στην Πολωνία ως «αμυντική ανάπτυξη» για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή απειλή για τους συμμάχους τους και του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής ευρωπαϊκής διοίκησης την Τρίτη το βράδυ. Τα Patriot είναι πυραυλικά συστήματα αεράμυνας: έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν και να καταστρέφουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, προηγμένα αεροσκάφη και πυραύλους Κρουζ. «Κατόπιν καθοδήγησης του Υπουργού Άμυνας και μετά από πρόσκληση των Πολωνών συμμάχων μας, ο στρατηγός Γουόλτερς, Διοικητής της Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ευρώπη, έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό Ευρώπης και Αφρικής να επανατοποθετήσουν δύο μπαταρίες Patriot στην Πολωνία», ανέφερε εκπρόσωπος της EUCOM, Άνταμ Μίλερ. «Πρόκειται για ένα συνετό μέτρο προστασίας της δύναμης που στηρίζει τη δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 και δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση επιθετικές επιχειρήσεις», τόνισε αναφερόμενος στην αρχή ότι μια επίθεση σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ είναι επίθεση σε όλα τα μέλη. «Κάθε βήμα που κάνουμε έχει σκοπό να αποτρέψει την επιθετικότητα και να καθησυχάσει τους συμμάχους μας», κατέληξε.

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022