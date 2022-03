Ο δήμος της Μαριούπολης δημοσιοποίησε από τη δική του πλευρά στην πλατφόρμα Telegram φωτογραφία που δείχνει το κεντρικό τμήμα του θεάτρου εντελώς κατεστραμμένο, με μια λευκή στήλη καπνού να υψώνεται από τα συντρίμμια.

Ανάσα ανακούφισης για την δοκιμαζόμενη Μαριούπολη δίνουν οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ σχετικά με τη ρωσική επίθεση εναντίον ενός σημαντικού θεάτρου της πόλης, όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλές εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, το καταφύγιο των αμάχων κάτω από το κτίσμα του θεάτρου (μεγάλο μέρος του οποίου κατέρρευσε) φαίνεται πως άντεξε στην επίθεση και επιζώντες έχουν αρχίσει να βγαίνουν ζωντανοί, καθώς απομακρύνονται τα συντρίμμια.

Την είδηση ότι τελικά άντεξε το υπόγειο καταφύγιο κάτω από το εμβληματικό κτίριο που καταστράφηκε μετάδωσε και ο Ιλια Πορομαρένκο, ρεπόρτερ τιου Kiyv Independent, που έκανε λόγο για «θαύμα» και επισήμανε ότι έχει ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιζόντων.

It’s a miracle – civilians that were hiding in a basement at the Drama Theater in Mariupol survived the air strike.

Now they are getting evacuated from underneath the ruins.

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 17, 2022