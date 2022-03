Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για 21η μέρα και οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τη χώρα από πολλαπλά μέτωπα.

Υπό τον φόβο του θανάτου, Ουκρανοί κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια, ή διαφεύγουν σε γειτονικές χώρες, παίρνοντας μαζί τους και τα αγαπημένα τους κατοικίδια, τα οποία τρομοκρατημένα δεν αντέχουν τους ήχους των εκρήξεων από τους βομβαρδισμούς.

Τον τρόμο αυτό απαθάνατησε ο φωτορεπόρτερ των Los Angeles Times Μάρκους Γιαμ σε μία φωτογραφία.

Το ζώο αρνείται να προχωρήσει καθώς έχει τρομάξει από τους ήχους των βομβαρδισμών που έπληξαν το Ιρπίν, με την εικόνα να είναι ενδεικτική του τρόμου που βιώνουν τα ζώα, μέσα στη φρίκη του πολέμου.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη φωτογραφία την ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.

📍Irpin@yamphoto pic.twitter.com/zSd61f8i16

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 16, 2022