Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης και υγιούς επιχείρησης και ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την αξία της;

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείρισή τους θα βρεθούν στο επίκεντρο Συνεδρίου με θέμα “5th Family Business Conference – Towards a sustainable future” το οποίο διοργανώνεται την Τετάρτη 5 Ιουλίου από την Palladian Conferences για πέμπτη συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα: της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία και λειτουργούν ως πρότυπα για την υγιή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη. Παράλληλα, είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική κοινωνία και η σπουδαιότητα τους υπερβαίνει τα οικονομικά οφέλη.

Πόσο σημαντική είναι η υιοθέτηση πρακτικών εναρμονισμένων με την εταιρική διακυβέρνηση, το περιβάλλον και την κοινωνία; Στο συνέδριο, θα συζητηθούν και θα απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα με σκοπό να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διακρίνουν τις υγιείς οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επιτρέπουν να επιβιώσουν και να εξελιχθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου:

ONE TO ONE Συζήτηση

Εμπειρίες και διδάγματα. Τα μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης αφηγούνται.

Οικογενειακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προοπτική – Προκλήσεις – Στρατηγική

EΝΟΤΗΤΑ Ι

Βιώσιμη ανάπτυξη & ESG σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Δημιουργώντας μια παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές

EΝΟΤΗΤΑ II

Συγχωνεύσεις, εξαγορές και χρηματοδότηση Οικογενειακών επιχειρήσεων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ

Προτεραιότητα στους ανθρώπους: Ανθρώπινο Δυναμικό και Wellbeing στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης

Ενδεικτικοί ομιλητές (με αλφαβητική σειρά): Αριστοτέλης Αλεξόπουλος – Director of the Applied Research & Innovation Dept., Alba Graduate Business School, Νίκος Αυλώνας – Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE) & Αντιπρόεδρος Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), Αλεξάνδρα Ελευθερίου – Chief People Officer Όμιλος Τιτάν, Παύλος Ευθυμίου – Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) και Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γεώργιος Ζέρδιλας – Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Μανώλης Καρυδάκης – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, Ευτυχία Κασελάκη – Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΥ Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας – Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκος Κουκούντζος – Διευθύνων Σύμβουλος, KLEEMANN SA, Χαράλαμπος Μαρμάγγελος – Ιδρυτής & Εμπορικός Διευθυντής, MC Chargers, Νίκος Μπρης – Director και Επικεφαλής Υπηρεσιών Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής & Συναλλαγών στο γραφείο της EY στη Θεσσαλονίκη, EY Ελλάδος, Ιωάννα Παναγοπούλου – Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΕΑ, ETHOS EKE & Βιωσιμότητας SKAG, Σπύρος Ρετεντάκος – Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Alpha Bank, Φώτης Ρήγας – CEO Executive Level, Kariera.gr, Τατιάνα Τούντα – Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Hellas EAP, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου – Πρόεδρος, Megabrokers, Τάσος Χατζηθεοδοσίου CEO, Megabrokers, Χρήστος Χριστίδης – Head of Human Resources, Vianex. Χρυσοί χορηγοί του Συνεδρίου είναι η Alpha Bank και η EY Ελλάδος, ενώ το ΑΠΕ/ΜΠΕ είναι μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας.

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του Συνεδρίου με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την διεύθυνση https://palladianconferences.gr/register/forms/5th-family-business/ Για τη συμμετοχή με διαδικτυακή παρουσία: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UqHpJLT-Q7eqRI58IeAtwg#/registration