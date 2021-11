Κορονοϊός: Σε ανάρτηση στο Twitter, η σλοβενική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες-μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε η σλοβενική προεδρία της ΕΕ.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η σλοβενική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες-μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη νότια Αφρική.

#COVID19 | ❗️Integrated Political Crisis Response mechanism (#IPCR) met & agreed on the need to activate the #emergency break & impose temporary restriction on all travel into EU from southern #Africa.#EU2021SI called upon Members to test & quarantine all incoming passengers.❗️

