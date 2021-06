Μητσοτάκης: Σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη η έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη, χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την έκδοση 10ετούς ομολόγου.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ αλλων, σε ανάρτησή του στο Twitter, ότι η χώρα δανείζεται με ρεκόρ χαμηλών επιτοκίων.

«Αλλο ένα σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Σήμερα εκδώσαμε ένα 10ετές ομόλογο με απόδοση περίπου 0,9%. Η χώρα δανείζεται με ρεκόρ χαμηλών επιτοκίων», γράφει ο πρωθυπουργός στο tweet του.

Another sign of confidence in the Greek recovery and our long-term prospects. Today we issued a 10-year bond with a yield of approximately 0.9%. The country is borrowing at record low interest rates.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 9, 2021