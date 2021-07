Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες της χθεσινής επίσκεψης της παραολυμπιακής ομάδας στην Ακρόπολη και λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκυο

Στην δυνατότητα πρόσβασης της ελληνικής παραολομπιακής ομάδας στην Ακρόπολη, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι για πολλούς από τους αθλητές της παραολυμπιακής ομάδας, αυτή είναι η πρώτη φορά.

«Η ελληνική παραολυμπιακή ομάδα στην Ακρόπολη. Για πολλούς από τους φανταστικούς αθλητές της παραολυμπιακής ομάδας, αυτή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια επίσκεψη είναι δυνατή λόγω των προηγούμενων ζητημάτων πρόσβασης» τονίζει ο πρωθυπουργός και προσθέτει: «Αυτό αλλάζει και ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του κόσμου είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες της χθεσινής επίσκεψης της παραολυμπιακής ομάδας στην Ακρόπολη και λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκυο

The Greek Paralympic team at the Acropolis. For many of our fantastic Paralympians, this is the first time such a visit has been possible given past accessibility issues. That’s changing and one of the world’s most important historical monuments is now accessible to all. pic.twitter.com/pAHNuwxI1v

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2021