Εικόνες στα social media και στα διεθνή πρακτορεία δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να έχουν παραταχθεί σε θέση άμυνας σε καίρια σημεία εισόδου προς το κέντρο του Κιέβου.

Νέο μήνυμα με βίντεο που ανάρτησε στα social media έστειλε στον ουκρανικό λαό ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εμφανιζόμενος έξω από το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε «είμαστε εδώ, είμαστε στο Κίεβο, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι έχει και υποστηρικτές γύρω του, δείχνοντας στον λαό της Ουκρανίας ότι αφενός δεν φυγαδεύτηκε, όπως είχε κυκλοφορήσει ως φήμη και αφετέρου είναι εκεί και δίνει τη μάχη για να σωθεί η χώρα από τη ρωσική εισβολή.

Μέσα στην πόλη του Κιέβου μεταφέρονται οι μάχες μεταξύ του ρωσικού στρατού που έχει εισβάλει και των Ουκρανών στρατιωτών που αμύνονται προκειμένου να αναχαιτίσουν τις εχθρικές δυνάμεις. Από το πρωί ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει τα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας και προωθείται προς το κέντρο της πόλης, με στόχο να καταλάβουν τα κυβερνητικά κτίρια και να ρίξουν την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εικόνες στα social media και στα διεθνή πρακτορεία δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να έχου παραταχθεί σε θέση άμυνας σε καίρια σημεία εισόδου προς το κέντρο του Κιέβου, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν απώλειες και από τις δύο πλευρές, με τους αμάχους να έχουν μεταφερθεί στα καταφύγια και στους υπόγειους σταθμούς του Μετρό, προκειμένου να προφυλαχθούν.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022