Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για τα take away και τα delivery. Μια σύγχυση δημιουργήθηκε με τις υπηρεσίες παράδοσης κατ 'οίκον (delivery) και τη παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Κορονοϊός: Τι θα ισχύσει τελικά με τα take away και τα delivery

Κανονικά θα λειτουργούν οι υπηρεσίες παράδοσης κατ 'οίκον (delivery) και η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, όπως επισημαίνει ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει :

Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ' οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

