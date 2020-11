Κορονοϊός – Νέα μέτρα: Πώς θα κυκλοφορούμε από σήμερα

Κορονοϊός – Νέα μέτρα: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα – Τι ισχύει για τα sms στο 13033 – Αυστηροποίηση του lockdown και της απαγόρευσης μετακινήσεων

Κορονοϊός – Τι ισχύει από σήμερα

«Κλειδώνει» από σήμερα η χώρα σε μια ύστατη προσπάθεια της κυβέρνησης και των υγειονομικών Αρχών να αναχαιτίσουν την πανδημία που καλπάζει στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω της καθημερινά δεκάδες θανάτους και χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού. Από απόψε τίθεται σε ισχύ νέο διευρυμένο lockdown, καθώς περιορίζονται οι μετακινήσεις των πολιτών στις απολύτως αναγκαίες από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των νέων μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Από σήμερα Παρασκευή, οι μετακινήσεις που θα επιτρέπονται σε όλη την επικράτεια από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα είναι αυστηρά και μόνο για λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων των πολιτών σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 05:00 είναι γεγονός και για τις συγκεκριμένες ώρες πλέον οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο επιλογές sms στο 13033.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή λόγω του κορονοϊού που βράζει σε όλη τη χώρα επιτρέπονται μόνο οι «απολύτως απαραίτητες» μετακινήσεις, δηλαδή για λόγους υγείας, εργασίας ή για την βόλτα κατοικίδιου σε κοντινή απόσταση:

Με τον αριθμό 1 στο 13033: Οι πολίτες μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για σοβαρές περιπτώσεις υγείας.

Με τον αριθμό 6 στο 13033: Οι πολίτες μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για μικρή βόλτα κατοικίδιου.

Όσον αφορά στην τηλεργασία από σήμερα κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.

Επιπλέον συστήνεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο.

Παράλληλα κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, επιτρέπονται τόσο οι υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) όπως και η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away). Σχετικά με την παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) τονίζεται ότι ναι μεν συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελή λόγο μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

Απαγορεύεται το κυνήγι και το ψάρεμα.

Ακόμη, η ατομική άθληση δεν αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο την ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα, ενώ έχει απευθυνθεί σύσταση η άσκηση να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης. Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ' εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Όλοι οι κωδικοί για sms στο 13033 για μετακινήσεις

Η αποστολή των SMS στο 13033 λόγω του lockdown γίνεται ως εξής: Αριθμός λόγου εξόδου από 1 έως 6 (κενό) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.

Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό

Ο αριθμός 2 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)

Ο αριθμός 3 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση στην τράπεζα σε μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

Ο αριθμός 4 αντιστοιχεί σε: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη

Ο αριθμός 5 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο αριθμός 6 αντιστοιχεί σε: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Τέλος τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 20:30 από τη Δευτέρα, και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου δεν θα ανοίξουν.

Σήμερα θα λειτουργήσουν μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο κανονικά μέχρι τις 20:00. Το μέτρο θα ισχύσει κατά τη διάρκεια του lockdown.

Μητσοτάκης: Τεστ κορονοϊού σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Κορονοϊός – Ψυχική υγεία: Tι δεν σας βοηθάει καθόλου και τι πρέπει να προσέξετε