Κορονοϊός: 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα παραβίασαν τα μέτρα για τον περιορισμό του Covid και υποχρεώθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για διάστημα 15 ημερών.

Τα ονόματα

Υπήρξαν και επιχειρήσεις, όπως κέντρο διασκέδασης στην Ιερά Οδό, που βεβαιώθηκε υποτροπή, δηλαδή άνοιγμα παρά την επιβολή λουκέτου για δύο εβδομάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το λουκέτο θα διαρκέσει για 30 ή και 60 ημέρες εφ’ όσον τα μέτρα παραβιάστηκαν και για τρίτη φορά.

Από τις 20 Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2022 τα κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς έκαναν μαζικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Στα καταστήματα των οποίων οι υπεύθυνοι διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού, επιβλήθηκαν πρόστιμα και λουκέτο για 15 ημέρες.

Δεκάδες μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες σε όλη τη χώρα υποχρεώθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας τους στους ελέγχους που έγιναν από τις 20 Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2022.

Ανάμεσα τους είναι γνωστά μαγαζιά της Αθήνας, όπως το Habbit στη Νέα Σμύρνη, το Lohan στην Ιερά Οδό, το Tokyo Theater, επίσης στην Ιερά Οδό, το «Όλα Ελληνικά» στο κέντρο, ενώ πολλές ήταν οι παραβάσεις που σημειώθηκαν και σε νησιά της χώρας. Χαρακτηριστικό ότι στην Κέρκυρα έκλεισαν τουλάχιστον πέντε καταστήματα εστίασης.

Στο συντριπτικό ποσοστό των κέντρων διασκέδασης, καταστημάτων εστίασης και λοιπών επιχειρήσεων επιβλήθηκε το μέτρο της αναστολής λειτουργίας άπαξ για διάστημα 15 ημερών. Υπήρξαν όμως και κάποιες επιχειρήσεις που παραβίασαν το μέτρο και για δεύτερη ή και τρίτη φορά! Στα καταστήματα που «υποτροπίασαν» επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας για 30 ή και 60 ημέρες.

Ποια είναι τα 108 καταστήματα στα οποία επιβλήθηκε 15ήμερη αναστολή λειτουργίας

– Lohan, Ιερά Οδός 30, Αθήνα

– Κέντρο νυχτερινής διασκέδασης Tokyo Theater, Ιερά οδός 41, Αθήνα

– Fantasia Bar, οδός Φίλωνος, Πειραιάς

– Villa, οδός Πειραιώς 142, Αθήνα

– Μεζεδοπωλείο Santa, Αγία Βαρβάρα

– Ταβέρνα ψησταριά Τα 5Φ, Δήλεσι

– Καφέ-μπαρ αναψυκτήριο Cache, Ιωάννινα

– Καφέ-μπαρ εστιατόριο Un mondo diverso, Ιωάννινα

– Κατάστημα-χώρος αναψυχής Open minds, Ιωάννινα

– Καφετέρια μπαρ Μαντάτο, Λάρισα

– Καφενείο Γκαραβέλας, Καρδίτσα

– Καφέ μπαρ Lucinda, Κέρκυρα

– Κέντρο εστίασης persona grata, Κέρκυρα

– Καφέ-μπαρ Stories, Κέρκυρα

-Καφέ-μπαρ Skepi, Κέρκυρα

– Καφέ-μπαρ EXLR, Κερκυρα

– Καφέ αναψυκτήριο Νταρακλίτσης, Καρδίτσα

– Καφετέρια μπαρ Habbit, Νέα Σμύρνη

– Καφέ οβελιστήριο Αϊδινίδου, Μάνδαλο Πέλλας

– Ψητοπωλείο Καράμπαμπας, Τρίκλινο Κέρκυρας

– Καφε μπαρ Στούπας, Πετρίτη Κέρκυρας

– Εστιατόριο Piqball Shahib, Ιωάννινα

– Γυμναστήριο Synergy Fitness, Ρόδος

– Καφέ, Ίασμος Ροδόπης

– Ψητοπωλείο Δίγκας, Ριζάρι Έδεσσας

– Καφενείο Καρπάτσης, Γιαννιτσά Πέλλας

– Πρατήριο υγρών καυσίμων-καφέ, Γαλάτιστα Χαλκιδικής

– Αναψυκτήριο, Γωνιές δήμου Χερσονήσου

– Καφε μπαρ La Furka, Σιάτιστα

– Καφέ, Κομοτηνή

– Καφέ μπαρ Μότσο, Άγιος Ιωάννης Κέρκυρας

– Καφενείο, Θουρία Καλαμάτας

– Μπαρ Prada park, Φιλιατρά

– Καφέ μπαρ Sherlock easy bar, Λάρισα

– Καφετέρια ψησταριά, Καλλιθέα Ελασσόνας

– Internet καφε The web, Νάουσα

– Καφέ μπαρ Budrum, Ηράκλειο

– Καφέ μπαρ Local, Καλάμια Άρτας

– Σνακ μπαρ ΚΟΕ, Πάτρα

– Αναψυκτήριο, οδός Μιχαλακέα, Αγρίνιο

– Ολα ελληνικά, οδός Τριπτολέμου, Αθήνα

– Gr Toyrs, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

– Καφέ όνειρο, Βώλακας Δράμας

– Καφέ μπαρ New Point, Κέρκυρα

– Κομμωτήριο, οδός Τσορλίνη 35, Θεσσαλονίκη

– Κατάστημα, οδός Σούτσου 7, Αθήνα

– Εστιατόριο, Σκάλα Λακωνίας

– Καφέ μπαρ το στέκι, Κίσσαμος Χανίων

– Καφε μπαρ San Giorgio, Ρέθυμνο

– ΕΛΤΑ, Αγναντερό καρδίτσας

– Καφετέρια Garden, Κατερίνη

– Εστιατόριο Μεντα, Πρέβεζα

– Shisha Dubai club, οδός Τριπτολέμου, Αθήνα

– Καφέ-μπαρ, λεωφόρος Κνωσού, Κρήτη

– Ιντερνετ-καφέ Zoom, Νέα Καρυά Καβάλας

– Καφέ μπαρ Road house, Τούμπα

– Οβελιστήριο Λαϊκόν, Θεσσαλονίκη

– Καφετέρια bakery corner, Κέρκυρα

– Καφετέρια Laax, Αράχωβα

– Cook and grill, Ρόδος

– Jo wok, Ρόδος

– Μεζεδοπωλείο Πάμε αντάμα, Ρόδος

– Καφετέρια D.Tales, Μελιγαλάς

– Hat trick, Κοζάνη

– King, Ρέθυμνο

– Ice roll, οδός Αθηνάς, Αθήνα

– Καφενείο, οδός Μητροπέτροβα, Αττική\

– Καφενείο, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, Αχαρνές

– Καφέ-μπαρ Stop, Αργος

– Καφετέρια εντός καζίνο Λουτρακίου, Λουτράκι

-Καφέ-μπαρ Νεφέλη, Μοσχοπόταμος Πιερίας

– Εστιατόριο Φύσα-ρούφα, Ιωάννινα

– Καφέ-μπαρ Dolce Vita, Κρήτη

– Σνακ μπαρ Michael, Κάρπαθος

– Καφέ-μπαρ Ιρλανδός, Μυτιλήνη

– Ταβέρνα ευτυχία, Πύλη Τρικάλων

– Καφέ σπιτάκι, Καρδίτσα

– Καφετέρια Relax, Γαλατάς Ναυπακτίας

– Καφετέρια, Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας

– Καφέ-μπαρ Divoc club, Περιστέρι

– Καφέ-μπαρ River Niles, οδός Μηθύμνης, Άγιος Παντελεήμονας

– Καφέ-μπαρ Le cozy, Ευκαρπία

– Καφέ Αυλός-domus, Θεσσαλονίκη

– Αναψυκτήριο, Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας

– Καφετέρια Assist, Νάουσα

– Καφετέρια αεροπορία, Αγιος Δημήτριος Πιερίας

– Καφέ-μπαρ, Πύλος

– Καφενείο Κρήτη, οδός Ερυθρού Σταυρού

– Αναψυκτήριο Sicily, Λάρισα

– Πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μουζάκι Καρδίτσας

– Cocktail bar Depbar, Κως

– Καφενείο Var sports cafe, Κιλκίς

– Καφετέρια Energy, Κρύα Βρύση Πέλλας

– Σνακ μπαρ Σουβλακερί, Κοζάνη

– Καφέ-μπαρ Jojo, Φωκίωνος Νέγρη

– Καφενείο, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Άγιοι Ανάργυροι

– Καφέ μπαρ Άνω κάτω, Ανω Λιόσια