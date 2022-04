Σοκ έχουν προκαλέσει οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από την Κίνα. Η χώρα έχει πάρει νέα σκληρά μέτρα και βρίσκεται σε μία πρωτόγνωρη καραντίνα.

Για την ακρίβεια, ο όρος καραντίνα δεν μοιάζει ούτε αρκετός, ούτε κατάλληλος για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Η μακρινή ηχώ ενός μεγαφώνου αντηχεί κάθε πρωί, καλώντας τους πολίτες να ετοιμαστούν για το υποχρεωτικό τεστ Covid.

Με τη διπλή μάσκα και το κινητό στο χέρι όλοι σχηματίζουν ουρά μπροστά από τους άνδρες με τις ειδικές προστατευτικές στολές. Εάν κάποιος δεν παρεβρεθεί, οι αρχές θα χτυπήσουν το κουδούνι της κατοικίας μέχρι κάποιος να απαντήσει. Στην περίπτωση που δεν απαντήσει, η πόρτα θα σπάσει. Κυκλοφόρησε, μάλιστα, και βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται να ακινητοποιείται με τη βία ένα μικρό αγόρι για να υποβληθεί σε τεστ.

Τα καθημερινά υποχρεωτικά τεστ, όσο δυσάρεστα και να είναι, αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία για καθαρό αέρα. Εξάλλου, οι 25 εκατ. κάτοικοι της πόλης παραμένουν στο σπίτι τους, δίχως να μπορούν να βγουν ούτε στο μπαλκόνι τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την περίπτωση, στην οποία το τεστ θα βγει θετικό. Πολλοί είναι εκείνοι που τρέμουν στην ιδέα ότι δεν θα ξαναδούν το κατοικίδιό τους. Εκατοντάδες χιλιάδες απομακρύνονται δια της βιας από τους ιδιοκτήτες τους και θανατώνονται. Ιστορίες τρόμου κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο σχετικά με τη μοίρα των κατοικιδίων, με ένα βίντεο να απεικονίζει τη δολοφονία ενός σκύλου με φτυάρι. Δεν είναι το μόνα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν. Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι όσοι μολύνονται απ’ τον κορωνοϊό μεταφέρονται σε απομακρυσμένους χώρους καραντίνας, ενώ ακόμη και μικρά παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους.

Ένας άνδρας με στολή χτυπά μία γυναίκα. Σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας μοιάζει και το ειδικό ρομπότ – σκύλος που κυκλοφορεί στους άδειους δρόμους, αποτρέποντας τους πολίτες να βγουν στους δρόμους.

Ανατριχιαστικά είναι και τα ουρλιαχτά των ανθρώπων που βγαίνουν στα μπαλκόνια και φωνάζουν από απόγνωση. Δεν βοηθάει ότι πληθαίνουν τα παράπονα των ανθρώπων για έλλειψη φαγητού. Οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να εξαρτώνται από την κυβέρνηση για λαχανικά, κρέας και αυγά. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι και οι καταγγελίες για ανεπαρκείς ιατρικές προμήθειες. Η όλη κατάσταση εγείρει ερωτήματα. Η Σαγκάη μέχρι πρότινος τηρούσε χαλαρή προσέγγιση. Ακόμη και όταν οι αριθμοί των κρουσμάτων αυξήθηκαν σε σχεδόν 1.800 τον Μάρτιο του 2021, η Σαγκάη δεν επέβαλε ένα γενικευμένο και καθολικό lockdown.

Εντύπωση προκαλεί ότι όσο συμβαίνουν αυτά, η υπόλοιπη χώρα τηρεί μία τελείως διαφορετική στάση. Μπορεί η πολιτική zero-covid να δικαιολογήσει τις δυστοπικές εικόνες που έρχονται από τη Σαγκάη, το σημαντικότερο οικονομικό γρανάζι της χώρας; Το ακραίο του πράγματος έχει οδηγήσει και σε πυροδότηση φημών για το αν υπάρχει κάποιος άλλος ιός ή κάποια άγνωστη και νέα παραλλαγή. Άλλοι υπονοούν μέχρι και ότι η Κίνα με τον τρόπο αυτό κλυδωνίζει την παγκόσμια οικονομία για να βοηθήσει εμμέσως τη Ρωσία. Το παρανοϊκό του πράγματος γεννά παρανοϊκές θεωρίες ως προς το τι μπορεί να συμβαίνει…

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz

— Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022