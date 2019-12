Καιρός: Απαγόρευση κυκλοφορίας λεωφορείων στην Αθηνών -Λαμίας

Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η τροχαία λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.

Η Ζηνοβία σαρώνει την χώρα, και η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά οδικά δίκτυα κρύβει μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια και την ζωή των οδηγών.

Έτσι, σύμφωνα με την οδηγία της αστυνομίας και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η κυκλοφορία των λεωφορείων στην Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, από τα διόδια των Αφιδνών και πάνω.

Advertisement

End of ad break in 30 s

You can close Ad in 5 s

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω χιονόπτωσης και παγετού

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Λεωφ. Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ, ρεύμα προς “REGENCY CAZINO MONT PARNES”.

ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από διόδια Αφιδνών ρεύμα προς Λαμία από 05.00 ώρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Επ. Ο. Χανίων – Κισσού, από δ/ση του Χ/Κ ‘’Αγριόλευκες’’ Πηλίου, έως δ/ση με την Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς (Κάτω Κλάδος).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Α.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Επ. Ο. Χιονοδρομικού κέντρου Μαινάλου – Βυτίνας, (δασική οδός).