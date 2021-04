Johnson & Johnson: Πιθανή σχέση με τις θρομβώσεις αναφέρει ο ΕΜΑ

Johnson & Johnson: Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε σήμερα πώς υπάρχει ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της Johnson & Johnson και σε σπάνια περιστατικά θρομβώσεων σε ενήλικες που είχαν λάβει το εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανέφερε πως η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησής του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια προειδοποίηση για ασυνήθιστες θρομβώσεις με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες του εμβολίου.

Ο EMA βρήκε ότι όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν ενήλικες κάτω των 60 ετών, στην πλειονότητά τους γυναίκες, εντός τριών εβδομάδων από τον εμβολιασμό, και πρόσθεσε πως όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, περιλαμβανομένων οκτώ αναφορών για περιπτώσεις που συνέβησαν στις ΗΠΑ, αποτέλεσαν μέρος της αξιολόγησής του.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ανέφερε επίσης πως οι περισσότεροι θρόμβοι εμφανίστηκαν στον εγκέφαλο και στην κοιλιά, όπως και με το εμβόλιο της AstraZeneca, και επανέλαβε πως τα συνολικά οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου Johnson & Johnson

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στην ΕΕ» μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου Johnson & Johnson.

Αυτά είναι καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ».

Σ.Κυριακίδου: Καλώ τα κράτη μέλη της Ένωσης να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών για το εμβόλιο της J&J για την Covid-19

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές υπογραμμίζει η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, καλώντας τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών. Συγκεκριμένα, η κ. Κυριακίδου αναφέρει:

«O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι σαφής: τα οφέλη του εμβολίου Johnson & Johnson για την COVID-19 υπερτερούν των κινδύνων πολύ σπάνιων και ασυνήθιστων παρενεργειών.

Καλώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών μας. Οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές».

EMA’s safety committee (#PRAC) recommends adding ‘very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets’ to the list of side effects for Janssen #vaccine.

Overall benefit-risk remains positive.

👉https://t.co/hNusE5blWm pic.twitter.com/5kX1ECgogz

— EU Medicines Agency (@EMA_News) April 20, 2021