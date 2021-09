Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους με κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά όλες τις ηπείρους.

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών. Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001.Εφέτος, συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.Κάθε χρόνο, την ημερομηνία αυτή ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη αλλά και όλον τον κόσμο για να εορτάσουν τη γλωσσική πολυμορφία, διοργανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως.

Με την ευκαιρία της 20ής επετείου του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Marija Pejčinović Burić, δήλωσε :

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών μας θυμίζει ότι όλες οι φωνές είναι σημαντικές και μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια που μας χωρίζουν».

Επίσης, η επικεφαλής της Γενικής Δ/νσης για τη Δημοκρατία, του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Snežana Samardžić-Marković, απευθύνει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, διάρκειας 4 λεπτών, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη δ/νση του YouTube: