Γιορτή σήμερα: Το ipaidia.gr παρουσιάζει το σημερινό εορτολόγιο 16/8. Δείτε ποιοί γιορτάζουν σήμερα 16 Αυγούστου.

Ανατολή ήλιου: 06:39 – Δύση ήλιου: 20:20 – Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 40 λεπτά

Γεγονότα στις 16 Αυγούστου



963 Ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1328 Ο Οίκος των Γκονζάγκα καταλαμβάνει την εξουσία στο Δουκάτο της Μάντοβα και θα κυβερνήσει μέχρι το 1708.

1513 Μάχη των Σπιρουνιών: ο Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας και οι αυτοκρατορικοί του σύμμαχοι νικούν τις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάζονται να υποχωρήσουν.

1680 Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον Σταμάτιο εκ Βόλου.

1828 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Σφαγές Ελλήνων από Τούρκους στο Ρέθυμνο.

1841 Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζον Τάιλερ, ασκεί βέτο σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα επέτρεπε τη επαναλειτουργία της Second Bank of the United States. Εξοργισμένα μέλη του κόμματος Whig, δημιουργούν επεισόδια στην πιο βίαιη αντικυβερνητική διαδήλωση που έλαβε χώρα στο Λευκό Οίκο.

1858 Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζέιμς Μπιουκάναν, εγκαινιάζει το νέο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τη Βασίλισσα Βικτωρία. Εντούτοις, λόγω αδύναμου σήματος, η υπηρεσία θα τεθεί εκτός λειτουργίας λίγες εβδομάδες αργότερα.

1870 Γαλλοπρωσικός Πόλεμος: Διεξάγεται η Μάχη του Μαρς

1896 Εντοπίζονται κοιτάσματα χρυσού στον ποταμό Κλοντάικ του Βορειοδυτικού Καναδά.

1914 Από τη μέρα αυτή ο Αυστριακός Αδόλφος Χίτλερ πολεμά ως εθελοντής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος των Γερμανών.

1919 Συζητήσεις διεξάγονται για την επίλυση του Θρακικού Θέματος. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν τις βουλγαρικές απόψεις.

Σήμερα, είναι των: Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο

Γιορτάζουν οι:

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα *

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα *

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.