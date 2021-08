Όπως αναφέρουν «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών» .Στις πυρκαγιές της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αναφέρονται με δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Με τίτλο «Wildfires surge during searing Mediterranean heat», η εφημερίδα τονίζει ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών δασικών πυρκαγιών είχε καταγράψει 1.100 πυρκαγιές δηλαδή 300 περισσότερες από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε στις μεσογειακές χώρες όπως στην Τουρκία, Ιταλία και Ελλάδα αλλά και στον Λίβανο, ενώ φέτος παρατηρήθηκε και αξιοσημείωτη ένταση αυτών των πυρκαγιών.

Το άρθρο συνοδεύεται από χάρτη δυναμικής απεικόνισης πυρκαγιών στην Ευρώπη-Μέση Ανατολή-βόρεια Αφρική, καθώς και με γραφήματα που απεικονίζουν την αυξημένη συχνότητα δασικών πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι.

Περιοδικό TIME: Φωτιές καίνε τον πλανήτη εδώ και ένα μήνα, 47,1 βαθμοί στην Αθήνα στις 4 Αυγούστου

Στο ίδιο κλίμα, το περιοδικό TIME αναφέρει σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο πλανήτης καίγεται εδώ και ένα μήνα – δείτε τι συμβαίνει» (The World Has Been On Fire for the Past Month. Here’s What It Looks Like).

Μάλιστα το περιοδικό «ΤΙΜΕ» παρουσιάζει με φωτογραφίες τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές σε πολλές χώρες του βορείου ημισφαιρίου το φετινό καλοκαίρι και το ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτό.

Το δημοσίευμα εστιάζει με συγκλονιστικές φωτογραφίες σε Τουρκία, Καλιφόρνια, Ρωσία, Καναδά, Λίβανο, Ιταλία αλλά και από την Ελλάδα όπου αποτυπώνει τις προσπάθειες κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών στη Βαρυμπόμπη.