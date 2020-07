Ευκαιρία ή «βαρίδι» τα ακίνητα για την οικονομία;

Ο τρόπος με τον οποίο η αγορά ακινήτων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά, στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας επωφελούμενη από μία ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και η θεσμοθέτηση νέων φορολογικών κινήτρων για ιδιώτες και εταιρίες, ώστε να επενδύσουν, άμεσα ή έμμεσα, σε ακίνητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της ψηφιακής συζήτησης: «Η Ακίνητη Περιουσία στη μετά την πανδημία εποχή: πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης ή εύκολη πηγή κρατικών εσόδων», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, στην συζήτηση συμμετείχαν: ο Σταύρος Κώστας, πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, o Λευτέρης Σικαλίδης, πρόεδρος Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και Επενδύσεων, Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιδρυτής & CEO, SiRE, και Managing Partner, Primera Advisors, o Βασίλειος Δεληκατερίνης, αdvisor to the Board, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Ασπασία Μάλλιου, partner, Tax, PotamitisVekris and Editor of the Bulletin of Tax Legislation και η Φρέντυ Γιατράκου, partner – Financial Services and Real Estate, Tax & Legal, PwC Greece. Τη συζήτηση συντόνισε η Σοφία Γρηγοριάδου, deputy managing partner, CPA Law Firm-member of KPMG network.

Όπως υποστήριξε στον χαιρετισμό του ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, η ακίνητη περιουσία έχει γίνει μια από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και πρόσθεσε: «Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία προσπαθεί να αλλάξει σελίδα μετά από χρόνια συνεχιζόμενης ύφεσης η αγορά ακίνητων θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια ρεαλιστική μεταρρύθμιση της φορολογίας ξεκινώντας κυρίως με τη θεσμοθέτηση νέων φορολογικών κινήτρων για ιδιώτες και εταιρείες για να επενδύσουν άμεσα ή έμμεσα σε ακίνητα καθώς και με την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με την αντίστοιχη εμπορική συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην περεταίρω ανάπτυξη της χώρας μας».

Σύμφωνα με τον Σταύρο Κώστα οι δομικές επιπτώσεις στην αγορά εξαιτίας του κορονοϊού προσθέτουν οδυνηρές συνέπειες στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν και το ευρύ έλλειμα στοχευμένων πολιτικών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην οικονομική ανάπτυξη. Ένας οικονομικός παράγοντας που σε συνδυασμό με ισχυρά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν πυλώνας στήριξης και ατμομηχανής βιώσιμης ανάπτυξης σε στρατηγικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι υποδομές και η υγεία». Ενώ αναφορικά με την εξαγγελία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% στο 2021 μεσοσταθμικά που περιορίζει τη μείωση στα 300 εκατ. περίπου, από τα 3,9 δισ. ευρώ, ο κ. Κώστας υποστήριξε ότι σε μια χώρα ανεπτυγμένη σαν τη Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι < 1% του ΑΕΠ. Ο Λευτέρης Σικαλίδης στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τον τομέα Ακίνητης Περιουσίας ως πυλώνα ανάπτυξης, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οικονομίες, τόνισε το γεγονός της αποφυγής ξένων ιδιωτών και εταιρειών ακινήτων να επενδύσουν, άμεσα ή έμμεσα, στη χώρα μας λόγω του περίπλοκου και ακριβού συστήματος φορολογίας και επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα σημαντικών φορολογικών κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις και προσέλκυση νέων παικτών από το εξωτερικό στην Ελληνική αγορά ακινήτων. Από την πλευρά του ο Βασίλειος Δελικατερίνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του Real Estate όπως το είδος της φορολόγησης και τη χρονική διάρκεια της, την απώλεια της φορολογικής στρατηγικής αλλά και τη μεγάλη διαφορετικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων που μπαίνουν «κάτω από την ταμπέλα» real estate με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο η φορολόγησή της. Η Ασπασία Μάλλιου παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πως θα μπορούσε να λειτουργήσει μια κτηματική εταιρία με ένα σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο υποστηρίζοντας ότι: «Ήρθε η ώρα να εισηγούμαστε τη θεσμοθέτηση στην Ελλάδα ελκυστικών δομών διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων με πρόθεση επένδυσης σε ελληνικό ακίνητο και μέσω εταιρικού τύπου που θα αναγνωρίζεται και θα τελεί υπό την προστασία των επιμέρους Διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας». Τέλος, η Φρέντυ Γιατράκου παρουσίασε προτάσεις υιοθέτησης φορολογικών κινήτρων με σκοπό να τονωθεί η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων έκανε λόγο για εξορθολογισμό του ΕΝΦΙΑ αλλά και εξορθολογισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την υποστήριξη της απαλλαγής λόγω κατοχής ακινήτου ειδικά από εποπτευόμενη οντότητα, διεύρυνση των απαλλαγών του ΦΜΑ ώστε να εξαιρείται από το φόρο η μεταπωλητική δραστηριότητα, παροχή του κινήτρου της υπερέκπτωσης (super deduction), επαναφορά μειωμένου συντελεστή αλλά και επέκταση της απαλλαγής λόγω εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.