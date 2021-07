Εμβολιασμός εφήβων: «Πράσινο φως» έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, στο εμβόλιο της Moderna για τις ηλικίες 12- 17 ετών.

Η χρήση του mRNA εμβολίου θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στους ενήλικες. Το εμβόλιο θα χορηγείται σε δύο δόσεις, με χρονική απόσταση 4 εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα του εμβολίου ερευνήθηκαν σε μελέτη που συμπεριέλαβε 3.732 παιδιά ηλικίας 12-17 ετών.

Η μελέτη έδειξε ότι το εμβόλιο παράγει ανοσολογική απόκριση στα παιδιά 12-17 ετών ανάλογη με αυτή που προκαλεί και στους νέους ενήλικες 18-25 ετών. Επίσης, κανένα από τα 2.163 παιδιά που έλαβαν το εμβόλιο δεν νόσησε με κορωνοϊό, έναντι 4 από τα 1.073 παιδιών που έλαβαν το εικονικό εμβόλιο. Μετά τα αποτελέσματα, οι αρμόδιοι κατέληξαν ότι η αποτελεσματικότητα του Spikevax στους 12-17 ετών είναι παρόμοια με αυτή των ενηλίκων.

Οι πλέον συνήθεις παρενέργειες είναι αυτές που αναφέρουν και οι ενήλικες: πόνος στο σημείο έγχυσης, κόπωση, πονοκέφαλος, πόνο στους μύες και τις αρθρώσεις, πρησμένοι λεμφαδένες, ρίγη, ναυτία, εμετός και πυρετός. Οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι τα οφέλη του εμβολιασμού με το Spikevax σε παιδιά 12-17 ετών υπερτερούν των κινδύνων, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος για σοβαρή νόσηση.

EMA has just approved the #COVID19vaccine Spikevax, previously known as COVID-19 Vaccine Moderna, for children aged 12 to 17 in the 🇪🇺.

