Το τρένο έκανε στάση εξπρές στην 59η Οδό, πριν την 36η οδό, όπου εντοπίστηκαν πολλά άτομα να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς.

Οκτώ άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς στον σταθμό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Νέας Υόρκης Αμάντα Φαρινάτσι.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης έγινε γνωστό ότι οι επιβάτες επέβαιναν σε τρένο με προορισμό το Μανχάταν, που πραγματοποιούσε γρήγορες στάσεις.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα με αντιασφυξιογόνο μάσκα και πορτοκαλί γιλέκο, που φορούσε σκούρο μπλε ρούχο, παρόμοιο με αυτά που φορούν εργαζόμενοι στις μεταφορές.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι εξερράγη καπνογόνο και ο ένοπλος πυροβόλησε μέσα σε βαγόνι.Η περιοχή έχει περικυκλωθεί από την αστυνομία και έχει αποκλειστεί.

Στην Τέταρτη Λεωρόρο, κοντά στην 35η Οδό, δεκάδες αστυνομικά οχήματα με σειρήνες εκτείνονται σε τουλάχιστον τέσσερα τετράγωνα. Οι αστυνομικοί εμποδίζουν την κυκλοφορία, ενώ τουλάχιστον δύο ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή.

Η περιοχή εκκενώθηκε μετά τους πυροβολισμούς

Ο συναγερμός σήμανε στις 8:27 π.μ. (τοπική ώρα) στον σταθμό του μετρό 36th Street στην περιοχή Sunset Park στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις.

ύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κάποιοι από αυτούς, οι 8 σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν δεχτεί πυροβολισμούς ενώ βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί στο σημείο. «Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Η αστυνομία της Νέας Υορκής ενημέρωσε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχει ενεργός εκρηκτικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή στο σημείο και ζητά από αυτόπτες μάρτυρες οποιαδήποτε πληροφορία έχουν για το αιματηρό περιστατικό.

Να σημειωθεί πως η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί αυτή την ώρα και τραυματίες διακομίζονται στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη για την επίθεση.

