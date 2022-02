Μάχες μαίνονται σήμερα το πρωί σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Guardian, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ είπε νωρίτερα ότι ο Ρωσικός στρατός κατέλαβε δύο οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και στη συνέχεια Ρώσοι στρατιώτες φόρεσαν ουκρανικές στολές και κατευθύνθηκαν προς το κέντρο του Κιέβου από το Ομπολόν, μια συνοικία στην περιοχή Ομπλόνσκι.

An armed #Russia‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022