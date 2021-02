ΕCDC: Ποιά η θέση της σε αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με άλλες χώρες

Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), όπου αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα των κρατών μελών της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι η Αττική έχει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, πάνω από 150 ανά 100.000 πληθυσμού και το ποσοστό θετικότητας είναι πάνω από 4%.

Στο χάρτη του ECDC που δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει περιοχές με πράσινο χρώμα, κάτι που σημαίνει ότι τα κρούσματα είναι κάτω από 25 ανά 100.000 πληθυσμού και το ποσοστό θετικότητας κάτω από 4%.

Αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας η Ελλάδα παραμένει στο «πράσινο», δηλαδή κάτω από 4%, με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης να βρίσκονται στο «κίτρινο».

— ECDC (@ECDC_EU) February 11, 2021