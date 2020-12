Click away: Τι είναι, πώς εφαρμόζεται – Τι SMS θα στέλνουμε στο 13033 για τα ψώνια μας

Click away: H μέθοδος του click away με την οποία θα κάνουμε τις αγορές μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται διεθνώς. Το click away, που θα εφαρμοστεί - με το λιανεμπόριο κλειστό και εν μέσω κορονοϊού και lockdown - προβλέπει τα εξής τρία βήματα:

Click away: Τα μέτρα λειτουργίας του λιανεμπορίου

Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.

Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.

Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας - πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, τα μέτρα για την εφαρμογή του click away είναι τα εξής:

Η εξ αποστάσεως υποχρεωτική προαγορά των αγαθών (ηλεκτρονική και τηλεφωνική παραγγελία) και παραλαβή από την είσοδο του καταστήματος από ένα και μόνο άτομο

Απαγορεύεται η είσοδος πελατών στο κατάστημα

Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα, που θα φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, χρονικό διάστημα παραλαβής

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά και με POS

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα

Αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης» ή με το έντυπο βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης πλέον δε της απόδειξης προαγοράς του προμηθευτή.

