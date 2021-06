Άρση lockdown: Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την άρση μερικών ακόμα περιοριστικών μέτρων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τι θα γίνει με τα self test

– Αναφορικά με το λιανεμπόριο, τη μείωση της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τ.μ. σε 1 άτομο ανά 16 τ.μ. από 19 Ιουνίου, με σκοπό την αποφυγή των ουρών εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων.

– Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.

– Επανέναρξη λειτουργίας των παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες σε όλα τα σημεία.

– Επαναλειτουργία Luna Parks από 19 Ιουνίου, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– Αποστάσεις τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας.

– Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες.

– Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.

– Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι.

– Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες.

– Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών.

– Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρου απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής.

– Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

– Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.

Επίσης αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των υπηρεσιών Ευεξίας από 19 Ιουνίου δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τις κάτωθι υπηρεσίες:

◦ Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών

◦ Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

◦ Υπηρεσίες μασάζ.

Επίσης, σε θέματα του υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ:

・Της λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1η Ιουλίου με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης, ενώ απευθύνουν και σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA.

・Της δυνατότητας κατά τη διάρκεια των προβών/γυρισμάτων, παραστάσεων και συναυλιών, οι μουσικοί των εγχόρδων, ακολουθώντας το παράδειγμα των ορχηστρών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, να μπορούν να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρο, φορώντας τη μάσκα τους και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.

Σε θέματα της γενικής γραμματείας Αθλητισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της δυνατότητας εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

«Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να προφυλάξει τους συμπολίτες μας από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορονοϊού. Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο», υπογράμμισε ο κ. Κοντοζαμάνης. Ανακοίνωσε ότι, για την περιοχή της Αχαΐας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self tests η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self tests μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό όσων φαρμακείων στην Αχαΐα επιθυμούν να τα διαθέτουν. Το υπουργείο Υγείας προετοιμάζεται να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό και στην Αττική εφόσον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self tests στους πολίτες».

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Μόνο ενωμένοι και με ομαδική δουλειά θα τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τον πληθυσμό και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα self tests. Αυτό και κάνουμε», κατέληξε ο κ. Κοντοζαμάνης.