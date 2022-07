Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ταξιδιώτες σε Ευρώπη και Αμερική εξαιτίας απεργιών του προσωπικού αεροπορικών εταιρειών, αλλά και αυξημένων κρουσμάτων του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται, καθυστερούν ή αναβάλλονται προκαλώντας χάος σε αρκετά πολυσύχναστα αεροδρόμια.

Το πλήρωμα καμπίνας της Ryanair στην Ισπανία δεν μπήκε σε κανένα αεροπλάνο της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας και αναμένεται να συνεχίσει την απεργία του και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Αυτό έχει επηρεάσει και τις 10 βάσεις της αεροπορικής εταιρείας στην Ισπανία σε: Μαδρίτη, Μάλαγα, Σεβίλλη, Αλικάντε, Βαλένθια, Βαρκελώνη, Χιρόνα, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, Ίμπιζα και Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Η Ryanair διαβεβαίωσε ότι αυτές οι ακυρώσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 3% των πτήσεων της στην Ισπανία. Ωστόσο, δήλωσαν ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτά τα συνδικάτα υπονόμευσαν σκόπιμα την απόφαση για τις ελάχιστες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών δίνοντας εντολή στο πλήρωμα να μην εμφανιστεί σε προστατευμένες πτήσεις».

Αυτές οι ενέργειες είναι «παράνομες και βλάπτουν τους Ισπανούς καταναλωτές και την ισπανική οικονομία που εξαρτάται από αυτές τις συνδέσεις υποδομής αεροπορικών μεταφορών», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος της Ryanair.

Η απεργία των εργαζομένων της Ryanair στην Ισπανία ακολουθεί αυτή των συναδέλφων τους στο Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, και την Ιταλία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η σημερινή απεργία είναι μέρος της συνεχιζόμενης δράσης που έχουν καλέσει τα συνδικάτα USO και Sitcpla.

Η Easyjet θα συμμετάσχει επίσης στην απεργία στις 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 και 31 Ιουλίου στις τρεις ισπανικές βάσεις της: Βαρκελώνη, Μάλαγα και Πάλμα.

Τα αεροδρόμια του Παρισιού ακυρώνουν το 17% των πτήσεων λόγω απεργίας του προσωπικού

Οι πτήσεις από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Παρισιού θα διακοπούν σήμερα, αφού οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο κήρυξαν δεύτερη 24ωρη απεργία.

Χθες περίπου το 10% όλων των πτήσεων από το αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ» του Παρισιού ακυρώθηκαν λόγω απεργιών του προσωπικού εδάφους και παρόμοια διακοπή αναμένεται και σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας του αεροδρομίου.

«Το προσωπικό του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού check-in και του προσωπικού ασφαλείας, θα αποχωρήσει την Παρασκευή 1 Ιουλίου λόγω μιας συνεχιζόμενης διαφωνίας σχετικά με τις αμοιβές», αναφέρει ανακοίνωση τους.

Μετά την εξέταση των επιπέδων προσωπικού στα αεροδρόμια «Charles de Gaulle» και «Orly» του Παρισιού για σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας διέταξε την ακύρωση του 17% των πτήσεων που αναχωρούν μεταξύ 7 π.μ. και 2 μ.μ.

«Όποιος έχει κάνει κράτηση για πτήση σήμερα, συνιστάται να επικοινωνήσει με την αεροπορική του εταιρεία για να μάθει εάν θα απογειωθεί».

Οι απεργίες δεν επηρεάζουν το αεροδρόμιο του Παρισιού «Beauvais», το οποίο διευθύνεται από διαφορετικό φορέα εκμετάλλευσης.

Η απεργία είναι η δεύτερη 24ωρη και τα συνδικάτα λένε ότι η δράση θα συνεχιστεί εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για αύξηση των μισθών κατά 3,5% για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Χάος στο Χίθροου μετά την ακύρωση 30 πτήσεων

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει εδώ και μέρες και η Βρετανία. Χθες οι επιβάτες που επρόκειτο να πετάξουν από το Χίθροου έμειναν με τις βαλίτσες στα χέρια τους όταν το αεροδρόμιο διέταξε την ακύρωση 30 πτήσεων επειδή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Μερικοί επιβάτες ενημερώθηκαν ότι οι πτήσεις τους ακυρώθηκαν μόνο κατά την άφιξή τους στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας.

GROUNDED Yet MORE chaos at Heathrow as airlines forced to cancel flights with thousands of passengers affected. HEATHROW Airport was forced to cancel more flights today, affecting thousands of travellers who slammed the ‘total chaos’ this morning. pic.twitter.com/gnUt3zpvAc

— @OdehyeKojo (@OdehyeKojo) June 30, 2022