Ανοίγει η αγορά με click away και click in shop – Ποιό SMS στέλνουμε

Όπως όλα δείχνουν, από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει το λιανεμπόριο. Η κρίσιμη ημέρα για τις οριστικές αποφάσεις για την άρση περιοριστικών μέτρων του αυστηρού lockdown λόγω κορονοϊού, δεν είναι άλλη από σήμερα Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου, όταν αρχικά θα συνεδριάσει η επιτροπή λοιμωξιολόγων.

Στις 18:00 θα δοθεί η απάντηση που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το άνοιγμα των καταστημάτων και των κοσμηματοπωλείων, υπό συγκεκριμένους όρους, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις με click in shop και σε κάποιες περιπτώσεις με click away.

To σχέδιο για άνοιγμα με click away και click in shop

Σύμφωνα με την πρόταση που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, προβλέπεται οριζόντιο άνοιγμα του λιανεμπορίου με click away και click in shop. Με click in shop θα λειτουργήσουν καταστήματα με ρούχα και παπούτσια αλλά και κοσμηματοπωλεία, μετά το τελικό πράσινο φως από τους λοιμωξιολόγους.

Μάλιστα, για να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις οι καταναλωτές θα στέλνουν SMS στο 13033 με κωδικό 2 και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πηγαίνουν στο ραντεβού με τον καταστηματάρχη και τα ραντεβού θα είναι καταγεγραμμένα. Επίσης, στο κατάστημα θα μπορεί να μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά.

Ανοιγμα του συνόλου των μαγαζιών με τη μέθοδο του click away, όπως ίσχυε και την περίοδο πριν τις γιορτές ώστε να διεκπεραιωθούν και οι παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη γίνει.

Ανοιγμα και με φυσική παρουσία των καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, αλλά και των κοσμηματοπωλείων με την εφαρμογή της μεθόδου click in shop και με τήρηση αυστηρών μέτρων προστασίας.

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων θα γίνει οριζόντια, πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργήσουν και όσα βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα.

Εξαίρεση θα αποτελούν τα καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχές που είναι στο «κόκκινο» και στις οποίες έχουν επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Πού θα εφαρμόζεται το click in shop

Με το click in shop ο καταναλωτής θα μπορεί να κλείνει τηλεφωνικά ή διαδικτυακά ραντεβού για την επίσκεψή του στο κατάστημα σε προκαθορισμένη ώρα, να διαλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει εκεί, να το δοκιμάζει εφόσον επιθυμεί και να το πληρώνει εντός του καταστήματος. Οπωσδήποτε θα ισχύει η υποχρέωση αποστολής sms στο 13033 με το ραντεβού από το κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί εκεί ο καταναλωτής.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμάται ότι αυτή η λύση μπορεί να «περπατήσει» αφού θα δώσει μία ανάσα στην αγορά και δε θα χαθεί και η περίοδος των εκπτώσεων, η οποία πέρυσι οδήγησε σε τζίρο ύψους 5 δισ. ευρώ, ενώ το αποτύπωμά της στη μετάδοση του κορονοϊού δεν είναι μεγάλο, καθώς ο συνωστισμός θα αποτρέπεται με τη διαδικασία του ραντεβού και την αυστηρή τήρηση της αναλογίας πελατών/τετραγωνικών.

Τέσσερις πελάτες ανά 100 τετραγωνικά

«Ακόμα και στους πολέμους ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας παραμένουν ανοιχτοί για να μπορούν να τροφοδοτούν και τα δημόσια ταμεία» λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Με την επίσκεψη με προκαθορισμένο ραντεβού σε κάθε κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 4 πελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Σε πολλά μικρά συνοικιακά καταστήματα, η αναλογία αυτή πρακτικά σημαίνει τη δυνατότητα εισόδου μόνο ενός πελάτη τη φορά.

Επιπλέον για την οποιαδήποτε μετακίνηση θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη η αποστολή sms στο 13033, με την ένδειξη 2 εφόσον πρόκειται για αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση των αρμόδιων υπουργείων, αφορά άνοιγμα των καταστημάτων με αυστηρά μέτρα καθώς υπολογίζεται ότι ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης έχασε περίπου το 80% του τζίρου του μετά την επιβολή του lockdown και κυρίως την περίοδο των εορτών, ενώ σχεδόν καθόλου δεν δούλεψαν τα κοσμηματοπωλεία.

Ωστόσο αντίστοιχη ήταν η εισήγηση και για την προηγούμενη εβδομάδα. Βρήκε όμως τη σθεναρή αντίδραση των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι θεώρησαν παρακινδυνευμένο το άνοιγμα των καταστημάτων, ειδικά εφόσον είχε προκριθεί το άνοιγμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.