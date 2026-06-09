Πανελλήνιες 2026: Μηδενίστηκαν κι άλλα γραπτά – Δείτε πού και γιατί
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Τρία γραπτά υποψηφίων στα Γενικά Λύκεια του νομού Ηρακλείου μηδενίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά τον εντοπισμό δύο κινητών τηλεφώνων και ενός σκονάκι σε εξεταστικά κέντρα.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ολοκληρώθηκαν με απρόοπτα για τρεις υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στον νομό Ηρακλείου, καθώς τα γραπτά τους μηδενίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξεταστικά κέντρα της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τους υποψηφίους εντοπίστηκαν να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, ενώ τρίτος υποψήφιος φέρεται να είχε στην κατοχή του σκονάκι. Και στις τρεις περιπτώσεις, η διαδικασία κατέληξε στον μηδενισμό των γραπτών.
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Τα περιστατικά στα εξεταστικά κέντρα
Οι μηδενισμοί καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε Γενικά Λύκεια του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα εξέτασης οδήγησε στον μηδενισμό των γραπτών δύο υποψηφίων.
Το τρίτο περιστατικό αφορούσε υποψήφιο που φέρεται να είχε μαζί του σκονάκι. Και αυτή η περίπτωση είχε την ίδια κατάληξη, καθώς το γραπτό του μηδενίστηκε.
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Άδοξο φινάλε για τρεις υποψηφίους
Για τους τρεις υποψηφίους, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια του Ηρακλείου ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επέτρεψαν τη συνέχιση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα γραπτά.
Τα περιστατικά αφορούσαν αποκλειστικά εξεταστικά κέντρα του Ηρακλείου και συνδέθηκαν με αντικείμενα που δεν επιτρέπονται στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οδηγώντας στους προβλεπόμενους μηδενισμούς.
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